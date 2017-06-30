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Cumhurbaşkanı Akıncı Eide ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Akıncı Eide ile görüştü
Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nda üçüncü güne girilirken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in konferansa katılımı öncesinde yapılan görüşmede, Kıbrıs Konferansı’nın olumlu sonuçlanması için Kıbrıs Türk tarafının değerlendirmeleri ele alındı.

Görüşmede Müzakereci Özdil Nami de hazır bulundu.

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