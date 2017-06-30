Cumhurbaşkanı Akıncı Eide ile görüştü

Genel Sekreter Antonio Guterres’in konferansa katılımı öncesinde yapılan görüşmede, Kıbrıs Konferansı’nın olumlu sonuçlanması için Kıbrıs Türk tarafının değerlendirmeleri ele alındı.
Görüşmede Müzakereci Özdil Nami de hazır bulundu.
Genel Sekreter Antonio Guterres’in konferansa katılımı öncesinde yapılan görüşmede, Kıbrıs Konferansı’nın olumlu sonuçlanması için Kıbrıs Türk tarafının değerlendirmeleri ele alındı.
Görüşmede Müzakereci Özdil Nami de hazır bulundu.
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