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Cumhurbaşkanı Akıncı, Erhürman, Özersay ve Denktaş ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Erhürman, Özersay ve Denktaş ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşme saat 11.15’te başladı.

Her hafta perşembe günü yapılan Cumhurbaşkanı-hükümet olağan görüşmesi, Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren iki yasanın imza öncesi açıklığa kavuşması gereken hususlarının ele alınması amacıyla bugüne alındı.

Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın söz konusu yasalarla ilgili gerekli işlemi yapması için öngörülen süre bugün doluyor.

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