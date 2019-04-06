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Cumhurbaşkanı Akıncı, festival açılış konuşmasında Kıbrıs konusunu değerlendirdi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10. Lefke Yafa Portakal Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, festival açılış konuşmasında Kıbrıs konusunu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10. Lefke Yafa Portakal Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10. Lefke Yafa Portakal Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada halkı, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta bir çözüm için yıllardır uğraş verildiğini anımsatarak, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute’nin yarın adaya gelerek her iki liderle ayrı ayrı görüşeceğini kaydetti. Özellikle Rum basınında Anastasiadis’in 3’lü görüşme önerdiği ancak kendisinin bunu reddettiğine dair haberler yer aldığını anlatan Akıncı, ‘’ Bizim görüşmeden, uzlaşmadan, Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde yaşamaktan imtina ettiğimiz, kaçındığımız falan yoktur’’ dedi.

Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün yıllardır bir çözüm arayışı içinde olduğunu ve bunu 2004’teki çözüm planına yüzde 65’lik evetle, Crans Montana’da Türkiye’nin de desteğiyle büyük çabalar vererek gösterdiklerini ama maalesef olmadığını belirterek, ‘‘ olmamasının temel nedenlerinin en başında geleni ne yazık ki Rum tarafının bu topraklarda en az kendileri kadar siyaseten eşit bir toplum olduğunu bir türlü içlerine sindirememesidir. En büyük eksik yıllardır bu olmuştur, bugün de yine budur’’ diye konuştu. Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin Bakanlar Kurulu’ndaki bir karara olumlu etki yapmasını hala daha kabul etmiş olmadığına işaret eden Akıncı, federal anlayışta ortaklaşma, birlikte katılım ve birlikte karar vermenin esas olduğunu aksi takdirde bunun Rum toplumunun hükmettiği, orada Kıbrıslı Türklerin azınlık olarak monte edildiği üniter devlet olacağını, aranan çözüm modelinin de bu olmadığını vurguladı.

Akıncı, Rum tarafının kabul edilen uzlaşılmış konularda geri adım attığına dikkati çekerek, Anastasiadis’in Crans Montananın açılış konuşmasında Kıbrıslı Türklerin Bakanlar Kurulunda bir olumlu oy hakkını kabul ettik açıklamasına rağmen şimdi Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik hakkının kabul etmek istenmediğini söyledi. Lute’den beklentisinin Anastasiadis ile görüştükten sonra özellikle siyasi eşitlik konusundaki bulanıklıklar giderilmişse o zaman 3lü de 4lü veya 5li görüşmelere

de hazır olduğunu kaydeden Akıncı, sırf bir araya gelindi, müzakereler başlıyor havası yaratıp halkı boş yere umutlandırmaya niyeti olmadığını ifade etti. Akıncı, bu sürecin halkın bilgisi dahilinde yürümesinin büyük önemi olduğunu kaydederek, herhangi bir noktada karar verecek olanın halk olduğunu anımsattı.

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