Cumhurbaşkanı Akıncı: Gelir gider dengesi olmayan bir kuruluşta çöküş kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belediyeleri ilgilendiren yasaların mutlaka önümüzdeki süreçte gündeme gelmesini ve belediyelerin hem yetkilerini, hem gelirlerini artırıcı adımlar atılacağını umduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu konuda Cumhurbaşkanlığı olarak hem tecrübelerimizden hem de bugünkü konumumuzdan istifade etmek istenirse buna da seve seve yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, belediyelerin hem yetkilerini hem de gelirlerini artıracak Belediyeler Yasası’nın gündeme gelmesini umduğunu ve yardımcı olmaya seve seve hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Erenköy Lisesi bahçesinde düzenlenen “1.Yenierenköy Yaza Merhaba Panayırı”nın açılışında yaptığı konuşmada, çok yoğun geçen bir günün ardından açılışa katıldığını belirterek, “Aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.

“GELİR GİDER DENGESİ OLMAYAN BİR KURULUŞTA ÇÖKÜŞ KAÇINILMAZDIR”

Yenierenköy’ün zor yıllardan geçtiğine işaret ederek, belediyenin kapısına kilit vurulduğunu, belediyenin anahtarının İçişleri Bakanlığı’na verildiğini, çöplerin toplanamadığını, sıkıntılar yaşandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın “Zor dönemden sonra gelir gider dengesini sağlayabildik” dediğini, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Gelir gider dengesi olmayan herhangi bir kuruluşta çöküş kaçınılmazdır. Mutlaka bütçe disiplini sağlanmak durumundadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 14 yıl Lefkoşa Belediye Başkanlığı yaptığını, yerel yönetimin; belediyenin, belediye meclisinin, muhtarlığın, azaların ne kadar önemli olduğunu, yerinden yönetim ilkesinin ne kadar değerli bir ilke olduğunu bizzat yaşayarak öğrendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

“YERİNDEN YÖNETİMİ GÜÇLÜ KILMAK VE ÖNEM VERMEK, MERKEZİ YÖNETİMLERİN DİKKATE ALMASI GEREKEN KONULAR”

“Belde haklarının birinci başvurabileceği makam, yerel yönetimdir. Hangi sorun olursa olsun vatandaş bu sorunun çözümünü belediyesinden bekler, başkanından, meclisinden, muhtarından, azasından bekler. Dolayısıyla o beldede yaşayan yurttaşların birinci ulaşacakları merci belediyedir. Eğer belediye onların sorunlarını çözerse merkez rahatlar. Çözemediği durumlarda vatandaş ne yapacak? Merkeze gelecek, bakanlıklara gidecek, hükümete gidecek, Cumhurbaşkanı’na gidecek. O nedenle yerinden yönetimi güçlü kılmak, yerinden yönetime önem vermek, muhtarlarımıza, belediyelerimize önem vermek, merkezi yönetimlerin mutlaka dikkate almaları gereken konulardır.”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya plaket verdi.