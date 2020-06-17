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Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne açık pazarda esnaf ve halkla buluştu

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne açık pazarda esnaf ve halkla buluştu
Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne açık pazarda esnaf ve halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Girne açık pazarı ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazara gelişinde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, pazarı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi, pazar esnafından alışveriş yaptı.

“Her şeyin başı sağlık” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, pazarda maske takmayan vatandaşları uyardı.

Çarşı pazarın her geçen gün hareketlendiğini, geçim derdiyle uğraşırken virüs salgınına karşı da tedbiri elden bırakmamak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, maske kullanma, mesafeli olma ve kişisel hijyenin önemine vurgu yaptı.

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