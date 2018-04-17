Cumhurbaşkanı Akıncı görüşme sonrası açıklama yaptı

“HİÇBİR ŞEY ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAZ, BU MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“10 aya yakın bir süredir Crans Montana'dan bu yana Rum liderle bir araya gelememiştik. Bugün bu anlamda bir araya gelmek ve nerede durduğumuzu tespit etmek söz konusu oldu. Bundan sonrasını nasıl gördüğümüzü birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Bu gerekliydi, yapılmalıydı ve bundan sonrası için net bir fikir sahibi olmamız önemliydi. Hepinizin bildiği gibi Crans Montana'da tarihi bir fırsat kaçırılmıştı.

2004'te Annan Planı oylaması sonuçları itibarı ile yitirilen fırsattan sonra Crans Montana'ya kadar ne kadar uzun bir süreç geçtiğini hepiniz biliyorsunuz. Crans Montana'da bir araya geliş kolay olmadı. Oraya gidebilmek için buradaki 2 yıllık çok yoğun çaba ve sonrasında Mont Pelerin, Cenevre ve en sonunda da Crans Montana buluşması gerçekten özellikle Kıbrıs Türk tarafının çok yoğun uğraşları sayesinde oldu ve ne yazık ki oradan olumlu bir sonuç elde edilemedi.

Şimdi gelinen aşamada ben sürekli olarak söylüyorum. Herhangi bir yanlış anlamaya da meydan vermemek için tekrar altını çizmek istiyorum. Hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz, bu mümkün değildir. Crans Montana'da gelip sonuçlanan süreç beraberinde bir sürü ders de getirmiştir. Bundan iki taraf da yararlanmalı ve geleceğe bakarken bunları da dikkate almalıdır.”

“TARAFLAR CRANS MONTANA'DA HANGİ NOKTADAYSALAR, O NOKTADA OLMAYA DEVAM EDİYORLAR”

“Neyi kast ediyorum, bir kere yöntem olarak ayni yöntemlerin içine hapsolmak gibi bir niyetimiz, kararımız kesinlikle yoktur ve olmayacaktır. Bunu çok açık ve net olarak söylemek istiyorum. Yani Crans Montana'da kaldığımız yerden yine dönelim ve içerde konuşmaya başlayalım, konuların etrafından dönelim, müzakereciler gitsin saatlerce tartışsın, sonra liderler gelsin saatlerce onlar da konuşsun ve biryere varamasınlar, bu dönem kapanmıştır. Bu geçmişe ait bir olaydır. Bundan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik bir yaklaşımla ele alınabilir şeklinde benim daha önceden beyanlarım vardır. Bu olabilir mi önümüzdeki dönemde, Genel Sekreter Guterres bu konuda herhangi bir girişim yapar mı yapmaz mı, bunları da önümüzdeki süreç gösterecektir. Bugün itibarı ile bu akşam yaptığımız bu toplantıda sizlere aktarabileceğim yeni bir durum ortaya çıkmadı. Yani taraflar Crans Montana'da hangi noktadaysalar, o noktada olmaya devam ediyorlar. Bu geçen süreç içerisinde Rum tarafının tavrında herhangi bir belirgin farklılaşma görebilmiş değiliz.“

“DOĞAL GAZ KONUSUNDA BUNDAN SONRA OLABİLECEKLER KONUSUNDA UYARILARIMIZI YAPTIK.”

“Doğal gaz ile ilgili olarak da elbette gündeme getirmek durumundaydık. Bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarımızı yaptık. Doğal gaz konusu Kıbrıs'ta her iki tarafı da ilgilendiren, her iki toplumun da ortak zenginliği olduğuna göre bu konuda ya bir komite kurulması lazım, ya bu çalışmalar askıya alınması lazım, ya da eğer bunlar olamıyorsa o zaman Kıbrıs Türk tarafı da benzeri faaliyetlere girişmek durumunda kalabilir Türkiye ile birlikte. Bunların da bilinmesi gerekliydi.”

“KAPILAR İLE İLGİLİ BİZ BU TOPLANTIYA GİTMEDEN RUM TARAFINDAN BİLGİ TALEP ETMİŞTİK. ÖZELLİKLE APLIÇ KONUSUNDA”

“Kapılar ile ilgili biz bu toplantıya gitmeden Rum tarafından bilgi talep etmiştik. Özellikle Aplıç konusunda. Biliyorsunuz Lefke bölgesi halkının kaygıları var. Derinya daha erken açılırsa Aplıç ertelenir ve unutulur diye kaygıları var. O nedenle ben bu toplantıya gitmeden önce Sayın Rum liderden Aplıç'ın kendi taraflarında kalan yolunun ne zaman tam olarak bitirilebileceğini öğrenmek istediğimi belirttim. Bana bu akşam verilen bilgi, müteahhitin 15 Eylül'de teslim edeceği şeklinde oldu. Derinya'nın ise 1 Temmuz'da hazır olabileceği söylendi. Temenniz ederiz ki bu tarihler artık kesin tarihler olsun. Biz de burada hükümetle birlikte bizim tarafta eksik olan konuları yetiştirelim. Artık birbirine çok yakın tarihlerde bu iki kapıyı aynı gün olmasa da çok yakın tarihlerde açabilelim.”

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ BİR ÖZEL BİR ÖZEL TEMSİLCİ ATAYABİLİR ŞEKLİNDE BAZI BİLGİLER VAR”

“Benim bu aşamada anlatmak istediğim bunlarla sınırlı olsun bu akşam. Bunun dışındaki gelişmeleri de bundan sonra değerlendiririz. Bazı bilgiler var Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir özel bir özel temsilci atayabilir şeklinde. Bu Espen Eide niteliğinde biri değil, yani sürekli bir danışman değil. Geçici bir değerlendirme olabileceği söyleniyor. Bunlar duyumlardır, henüz netleşmiş birşey yoktur. Bu durumlar netleşince bunları da değerlendiririz.”

“ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ HENÜZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

"Bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini söyledim. Aylardır bunu söylüyorum. Olacağını değil olması gerektiğini söyleyegeldim. Bu akşam böylesi bir zihniyet değişikliğinin ip uçlarını gördüm mü diye soruyorsanız, henüz böyle bir durum söz konusu değil."