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Cumhurbaşkanı Akıncı Güzelyurt'u ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı Güzelyurt'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Güzelyurt'u ziyaret etti

İşte açıklama;

Güzelyurta’ta yıllarca birlikte toplum yararına uğraş verdiğimiz siyasi mücadele arkadaşlarımızla buluştuk. Dost ortamında pandemi süreci, ekonomik sorunlar, Kıbrıs sorunu ve yeniden başlayan seçim süreciyle ilgili düşüncelerimizi paylaştık.

Pandemi sürecinde iki ayı aşkın süre sıfır vaka yaşandıktan sonra şimdi yeni vakalarla karşılaşıyoruz. Bu dönemde de tedbiri elden bırakılmamalıyız.

İçinden geçmekte olduğumuz dönem, ekonomik anlamda da zor durumda olan kesimlere daha çok katkı yapılması gereken bir dönem. Sosyal adalet ve sosyal dayanışmanın öne çıkarılması gereken günlerden geçiyoruz.

Kıbrıs sorunu bağlamında, pandemi sürecinin dünyadaki gelişimine de bağlı olarak Ekim’deki seçim sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in alacağı inisiyatifle gayrı resmi beşli konferansın toplanması yönünde çaba harcayacağımız biliniyor. Berlin’de geçen yıl Kasım ayında gerçekleşen üçlü zirvede ortaya çıkan sonuç budur.

Genel Sekreter de bu çalışmayı yapma yönünde hem zirve sonrası açıklamayla, hem de Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporla taahhütte bulundu.

Bunca yıldır seçimlerde yer alıyorum, ancak bu seferki seçim ortamının çok farklı olduğunu görüyorum. Halkımızda Cumhurbaşkanı’nın etrafında büyük bir kenetlenme görüyorum. Anketler de aslında bunu gösteriyor ancak bu duyguyu çok güçlü bir şekilde asıl halkın arasında, sizlerle, sokakta hissediyorum.

1975 yılından başlayarak 45 yıldır çeşitli görevlerde halkın hizmetinde bulundum. Şimdi kimileri çıkmış beni size anlatmaya hevesleniyor. Unutuyorlar ki bu halk Akıncı’yı 45 yıldır tanıyor, biliyor, güveniyor ve o nedenle destekliyor. Bunu bilmek ve anlamak istemeyenler, iki ay sonra anlayacaklardır. Kıbrıs Türk halkı neyi nasıl yapacağını çok iyi bilir, kimse bundan kuşku duymasın, Kıbrıs Türk halkı kendi kararını kendi verecek.

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