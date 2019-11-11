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Cumhurbaşkanı Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı

Akıncı, mesajında şunları dile getirdi:

"Uzun yıllar, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs konusunda danışmanlık görevini yürütmüş, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Kurucu Meclis’te Anayasa Komitesi’nde yer alarak 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında etkin rol almış, TC Dışişleri Bakanlığı dahil birçok siyasi görevde bulunmuş Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Yaşama gözlerini yuman Mümtaz Soysal’a Tanrı’dan rahmet, geride bıraktıklarına, sevenlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı diliyorum."

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