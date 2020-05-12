  • BIST 99.616
  • Altın 383,907
  • Dolar 6,9848
  • Euro 7,5917
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Cumhurbaşkanı Akıncı: "Hemşirelerin gösterdiği fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle anıyoru"

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı: "Hemşirelerin gösterdiği fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle anıyoru"
Cumhurbaşkanı Akıncı: "Hemşirelerin gösterdiği fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle anıyoru"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hemşireler gününü kutlayarak, hemşirelerin, özellikle içinde bulunulan salgın hastalık döneminde, doktorlar ve diğer tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte gösterdikleri fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında şöyle dedi:

“12 Mayıs Dünya hemşireler gününde bu kutsal görevi üstlenen tüm hemşirelerimizi içtenlikle kutluyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın hastalık günlerinde, doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımızla birlikte göstermekte oldukları fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle anarken, tümüne sevgi ve saygılarımı iletiyorum"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele‘de yarın 3 saat elektrik kesintisi12 Mayıs 2020 Salı 16:37
  • Taçoy: “Doğu Akdeniz’de istediğiniz gibi cirit atamazsınız”12 Mayıs 2020 Salı 16:34
  • Sahte Belge Düzenleme ve Sahtekârlıkla Para Temini Zanlılarına 2 Gün Tutukluluk12 Mayıs 2020 Salı 16:16
  • Çocuklarının Bacaklarına Sıcak Bıçak Değdiren Anne Teminatla Serbest Kaldı12 Mayıs 2020 Salı 16:09
  • Yangın yaklaşık 20 dönüme yayıldı12 Mayıs 2020 Salı 15:52
  • Çavuşoğlu: Okullarda yürütülen örgün eğitime Haziran sonuna kadar ara verildi12 Mayıs 2020 Salı 15:39
  • Bakan Sucuoğlu: “Güney Kıbrıs'ta çalışanlara 900-1200 TL’lik katkı”12 Mayıs 2020 Salı 15:37
  • Angolemli, TV sansürünü Meclis'te sordu12 Mayıs 2020 Salı 15:26
  • Fırat Borak yazdı: Turizmin Başkenti DİPKARPAZ!12 Mayıs 2020 Salı 15:16
  • Posta Dairesi Müdürlüğü’ne atama yapıldı12 Mayıs 2020 Salı 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti