Cumhurbaşkanı Akıncı: "Hemşirelerin gösterdiği fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle anıyoru"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hemşireler gününü kutlayarak, hemşirelerin, özellikle içinde bulunulan salgın hastalık döneminde, doktorlar ve diğer tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte gösterdikleri fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında şöyle dedi:

“12 Mayıs Dünya hemşireler gününde bu kutsal görevi üstlenen tüm hemşirelerimizi içtenlikle kutluyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın hastalık günlerinde, doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımızla birlikte göstermekte oldukları fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle anarken, tümüne sevgi ve saygılarımı iletiyorum"