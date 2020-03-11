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Cumhurbaşkanı Akıncı: “Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüsle ilgili gelişmeleri serinkanlı bir şekilde takip etmek gerektiğini belirterek, vatandaşlara, panik yapmadan, önerilen tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüsle ilgili gelişmeleri serinkanlı bir şekilde takip etmek gerektiğini belirterek, vatandaşlara, panik yapmadan, önerilen tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok. Sadece ve sadece uzmanların bizlere önerdiği tedbirlere uyalım, bu yeter. Hep birlikte bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

“MARKET VE ECZANELERDE STOK YAPMAYA GEREK YOK”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüsle ilgili bir tespit yapılmasının ardından insanların dün marketlere ve eczanelere yığıldığını belirterek, “Marketlerden ihtiyacımızdan fazlasını stoklamamıza hiç gerek yok. Eczanelerden maskeleri toplayıp almamıza hiç gerek yok. Maske kullanması gereken insanlar, bu hastalık belirtilerini taşıyan insanlardır. Yani maskeleri sağlıklı insanlar kullanmıyor, maskeleri kullanalar hastalık belirtisini gösteren insanlardır ki, hapşırdıkları, öksürdükleri zaman etraflarına bu bulaşıcı virüsü yaymasınlar. Dünya Sağlık teşkilatının önerdiği de budur, dünyada uygulama da budur” dedi.

“SERİNKANLI TAKİP ETMEK LAZIM”

KKTC’de tek bir korona virüs vakası tespit edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Memnuniyetle öğrendiğime göre, pozitif çıkan hastanın eşi dahil etrafındaki en yakınlarında bu test sonuçları negatif çıktı. Güney’de de yine memnuniyet verici haberler bize ulaşıyor. Orada iki vaka var ama onlarla yakın temasta olan 182 kişiye yapılan testler de negatif sonuçlandı. Yani, şunu söyleyebiliriz ki; şu ana kadar KKTC’de bir, Güney’de iki vaka tespit edilmiş durumda.

Dolayısıyla, bizim olayları serinkanlı bir şekilde takip etmemiz lazım.  Biz, Cumhurbaşkanlığı olarak, dünyadaki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Güney Kıbrıs ile zaten temas halindeyiz, onlardaki gelişmeleri de anlık olarak öğreniyoruz, KKTC’deki diğer yetkili makamlarla da Cumhurbaşkanlığı olarak sürekli iletişim halindeyiz. Bu nedenle tekrar etmek istiyorum; hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok. Sadece ve sadece bizlere önerilen tedbirlere uyalım, bu yeter. Hep birlikte bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum.”

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