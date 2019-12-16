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Cumhurbaşkanı Akıncı IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’i başarısından dolayı kutladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Orta Eğitim Eğitim Sertifikası IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) 10. sınıf öğrencisi Berilsu Meral’i başarısından dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’i başarısından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, BEAL 10. sınıf öğrencisi Berilsu Meral, BEAL Müdürü Sibel Karakaya, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Narin Ağa Batkan, İngilizce Öğretmeni Seral Alicik ile babası Mustafa Meral’i kabul ederek görüştü. 
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü ve Eğitim Teknik Komitesi Eş-Başkanı Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.
Berilsu’nun elde ettiği başarının eline bir anahtar verdiğini, bu anahtar ile bütün dünya kapılarının açıldığını, başarının açamayacağı kapı olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ama Güney Kıbrıs’taki kapının açılamadığını, bunu nedeninin de siyasi gerekçelerin insani gerekçelerin önüne geçmesi olduğunu belirtti. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, bunu benimsemenin mümkün olmadığını ve mutlaka mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.


Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu şartların, Berilsu’nun ödülünü gidip de diğer arkadaşları gibi yerinde almasını engellediğini belirterek, “Bu seni üzmesin, çünkü bu Kıbrıs’ın içinde bulunduğu durumun yansımasıdır. Bunun için mücadele etmemiz lazım, barış kültürünün gelişmesi lazım anlayışların değişmesi lazım. Öncelikle zihniyetlerdeki kilitlenmenin açılması lazım, bu da maalesef bir günde olmuyor. Uğraş işitiyor, mücadele istiyor. Bıkmadan usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Bu en başta senin bir insanlık hakkındı.  Bu hak ne yazık ki göz ardı edildi. Ama asıl olan senin başarındır” dedi.


Berilsu’ya, yaşamında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Berilsu’nun başarısından toplum olarak kıvanç duyduklarını belirterek, okulunu, öğretmenlerini ve ailesini kutladı.
Berilsu’ya Cumhurbaşkanlığı logolu kalem hediye eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeni başarılarına bu kalemle imza atmanı diliyorum” dedi.

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