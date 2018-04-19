Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 10.15 sıralarında başladı. Görüşme sonrasında açıklama yapılması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 10.15 sıralarında başladı. Görüşme sonrasında açıklama yapılması bekleniyor
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