Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman haftalık olağan toplantılarının ilki için bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantılarının ilki için bir araya geldi.
Akıncı ile Erhürman’ın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan haftalık olağan toplantısı, saat 10.00’da başladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantılarının ilki için bir araya geldi.
Akıncı ile Erhürman’ın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan haftalık olağan toplantısı, saat 10.00’da başladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.