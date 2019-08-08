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Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis yarın görüşüyor

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yarın görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis yarın görüşüyor

Beş aylık aranın ardından yapılacak görüşme, saat 09.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis’in öneriyi kabul etmemesinden dolayı yarınki görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’le görüşmesi öncesi Salı günü Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla görüşmüş ve toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’le görüşmeye “iyi niyetle ve yapıcı bir ruhla” gideceklerini söylemişti.

Hidrokarbon konusunda ortak komite kurulması yönünde 13 Temmuz’da yaptığı ancak reddedilen önerinin Rum tarafınca tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, üçüncü taraflara da Rum tarafına bu yönde mesaj vermeleri için çağrıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının adı ne isterse olsun bulunacak herhangi bir çözümde çok önemli vazgeçilmezleri bulunduğunu, bunlardan birinin “siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım” olduğunu da vurgulamıştı.

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