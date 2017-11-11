Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Dostluk Grubu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:00’de yer alan görüşmede konuk heyette, Lord Sharkey, Lord Kilclooney, Lord Rogan, Baroness Meral Ece ve Lady Butterworth yer aldı.
Görüşmede, Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:00’de yer alan görüşmede konuk heyette, Lord Sharkey, Lord Kilclooney, Lord Rogan, Baroness Meral Ece ve Lady Butterworth yer aldı.
Görüşmede, Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.
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