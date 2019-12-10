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Cumhurbaşkanı Akıncı, İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mesajı şöyle: 


“İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktaları arasında özel bir yeri olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948’te ilan edilmesinden 71 yıl sonra bile dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlalleri ne yazık ki devam ediyor. 


Militarizm, köktencilik, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi çağ dışı akımlar maalesef bu ihlallerin meşrulaştırılıp yaygınlaştırılmasına hizmet etmeyi sürdürüyor. 


Düşünce, inanç, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin ihlalinden, yeterli yaşam standartlarının yoksunluğuna, insan ticareti ve mülteci haklarının tanınmamasından, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddete kadar birçok sorunun üzerini örtmeden yüzleşerek mücadele etmek, insanlığın ortak çabası olmalıdır. Bunu sağlamanın yolunun para, zümresel dar çıkarlar ve silahtan değil; insan hakları ve sosyal adalet temelli bir özgürlükçü demokrasi anlayışından geçtiğine inanıyorum. 


Bu bağlamda başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada insan hakları, demokrasinin, yılda bir kez anımsanacak kavramlar olmaktan çıkarılıp bir yaşam biçimine dönüşmesi için el birliği ile çalışmalıyız.”

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