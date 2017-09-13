Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul yolcusu

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın gerçekleştirilecek konferansta Türkiye’deki iş çevrelerine hitap edecek.
Akıncı konferansta, İsviçre’de Crans-Montana’da Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından gelinen son aşamayı değerlendirecek.
Söz konusu konferansın açılış konuşmalarını, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros yapacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın akşam yurda dönecek.
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