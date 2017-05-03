Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a gitti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini anlatmak ve Global Liderlik Formu’nun açılışında konuşma yapmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sabah saat 08.35’te İstanbul’a gitmek için Ercan Havaalanı’ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde yarın Kıbrıs müzakereleri konulu konferans verecek.

Akncı, 6 Mayıs Cumartesi de onur konuğu olarak davet edildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Mayıs Pazar günü saat 15.15’te KKTC’ye dönecek.