Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Brüksel’deki temaslarını tamamlayarak bugün İstanbul’a gitti. Akıncı bugün İstanbul’da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne şeref konuğu olarak katılıp, devlet başkanları oturumunda konuşma yapacak.

Akıncı bugün İstanbul’da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne şeref konuğu olarak katılıp, devlet başkanları oturumunda konuşma yapacak.

Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin bu yılki ana gündemi “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” olarak açıklandı.

ZİRVEYE ÇOK SAYIDA DEVLET ADAMI KATILIYOR

Zirveye, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Inavnov yanında Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Arnavutluk, Avusturya, Hırvatistan, Letonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan eski cumhurbaşkanları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Meclis Başkan yardımcı ve bakanları da zirvede yer alacak.

Zirvenin açıklanan programındaki katılımcılar arasında Yunanistan, Belçika, Ukrayna, Slovenya, Makedonya, Çin, Bulgaristan, Bangladeş ve Avusturya’dan çok sayıda büyükelçi, araştırma merkezi yöneticisi ve ticaret odası başkanı da bulunuyor.

GUTERRES VE AB YETKİLİLERİYLE TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Akıncı, Brüksel’de kaldığı sürede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonatahan Cohen ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın cumartesi ülkeye dönmesi bekleniyor.