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Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’da…

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Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’da…
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah gittiği İstanbul’da 3 farklı etkinlikte Kıbrıs sorunu konusunda konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, ilk olarak yarın saat 11.00’de İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde Kıbrıs sorunu konulu  konferansta konuşacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu yıl “Küresel Güç Dengelerinde Stratejik Ortaklıklar ve Liderliğin Yeni Vizyonu” temasında düzenlediği Global Liderlik Forumu’nun gala yemeğinin açılış konuşmasını yapacak.

GLOBAL LİDERLİK FORUMU

Akıncı, 6 Mayıs Cumartesi ise Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını gerçekleştirecek.

Etkinlikte,Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi José Gregorio Bracho Reyes, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, Federal Meksika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alejandra Martinez, Arjantin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti, Panama Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jorge Hernan Miranda Corona, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Ricardo Neto , Arap Ligi Türkiye Eski Temsilcisi Mohammed El Fatah Naciri, Lübnan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mansour Abdallah ve Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine de birer konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul temaslarının ardından 7 Mayıs Pazar günü saat 15.15’te KKTC’ye dönecek.

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