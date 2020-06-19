  • BIST 113.904
  • Altın 381,991
  • Dolar 6,8380
  • Euro 7,6757
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Cumhurbaşkanı Akıncı Kabine Değişikliğini Veto Etti

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün sunduğu kabine değişikliğini veto ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Akıncı Kabine Değişikliğini Veto Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün sunduğu kabine değişikliğini veto ettiği öğrenildi.

Akıncı, yeni bakan isimleri arasında, dokunulmazlığı kaldırılan UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın hukuki durumuyla ilgili Başsavcı’dan görüş aldıktan sonra yeni kabineyi onaylamama kararı verdi ve bu kararını da Başbakan’a iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, bugün 12.30’da kendi talebiyle gerçekleşen görüşmede, UBP-HP koalisyonunda yer alan iki ismin değiştiği yeni listeyi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.

BAŞSAVCI CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI

Cumhurbaşkanı Akıncı, listede yer alan milletvekili Aytaç Çaluda’nın hukuki durumuyla ilgili Başsavcı’dan görüş istedi. Bu nedenle Başbakan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılmasından biraz sonra Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcı Sarper Altıncık’ı makamına çağırdı ve görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi konusundaki görüşmeden sonra basına açıklamasında bu konuya da değinmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Kabine Değişikliğini Veto Etti19 Haziran 2020 Cuma 16:55
  • TÜK zahire alımlarına pazartesi başlıyor19 Haziran 2020 Cuma 16:53
  • Türk Yunan Forumu: Kıbrıs’ta Sonuç Odaklı Müzakereler Yeniden Başlamalı19 Haziran 2020 Cuma 16:52
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ikinci kez Başbakan Ersin Tatar ile görüşüyor19 Haziran 2020 Cuma 16:51
  • Başbakan Tatar, Büyükelçi İle Protokolü Görüştü19 Haziran 2020 Cuma 16:51
  • Özersay: “Sadece bir bakan değişikliğinden haberdardım”19 Haziran 2020 Cuma 16:44
  • İDDİA: Sucuoğlu yerine Canaltay veya Gürçağ19 Haziran 2020 Cuma 16:05
  • Serdarlı’da kurşunlama!19 Haziran 2020 Cuma 15:56
  • Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı19 Haziran 2020 Cuma 15:55
  • Korkmazhan: Hükümetçilik oyunu bitmiştir19 Haziran 2020 Cuma 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti