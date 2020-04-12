  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Akıncı Kathimerini’ye konuştu: “Salgından alınacak dersler çok”

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı Kathimerini’ye konuştu: “Salgından alınacak dersler çok”
Cumhurbaşkanı Akıncı Kathimerini’ye konuştu: “Salgından alınacak dersler çok”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kathimerini’ye verdiği özel demeçte salgından alınacak çok dersler olduğunu söyledi.

“Şimdi asıl odaklanmamız gereken toplumlar olarak ‘hayatta kalmak’ ve ‘ayakta kalmak’ olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Adadaki toplumlar olarak hem ayrı ayrı kendi içimizde dayanışma içinde olmalıyız, hem de iki toplum olarak da birbirimizle dayanışma içerisinde hareket edebilmeliyiz” Şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı Kathimerini’ye şu açıklamada bulundu:

“Birkaç aydan beri ve özellikle son haftalarda artan bir şekilde korona virüs salgını ile karşı karşıyayız. Bu ölümcül virüsün sınır tanımadığı, zengin-fakir, güçlü-güçsüz ayrımı yapmadığı artık herkesçe anlaşılmıştır. Tüm dünya insanlığı olarak büyük bir tehditle yüz yüzeyiz. Bunu kavradığımız ilk andan itibaren adamızın bir bütün olarak tehlike altında olduğunu görerek Sayın Anastasiadis’i aradım.

Hatırlanacağı gibi 3 Şubat’ta Ledra Palace’ta İki Toplumlu Sağılık Teknik Komitesi’nin toplanmasını sağladık. O toplantıda virüs henüz adamızda görülmediği için, tedbirlerin ciddi biçimde her iki taraftaki uçak alanı ve deniz limanlarında alınmasının gerekli olduğu kararlaştırıldı. Bunun yanında İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin sürekli iletişim halinde olmasının önemi üzerinde de duruldu.

Ancak virüs bilindiği gibi, alınmaya çalışılan tedbirlere rağmen adamıza geldi; o andan sonra mümkün olduğunca adayı dışa kapamak ve içeride de maksimum izolasyon şartlarını uygulamak zorunluluğu vardı.

Bu husus Kuzey’de de Güney’de de çok radikal olmamakla birlikte bir ölçüde uygulandı. Ben alınan bazı kararların hem daha erken hem de daha kapsayıcı olması taraftarıydım. Ama  parça parça da olsa alınan tedbirler oldu. Halkımızın büyük çoğunluğunun “evde kal” çağrılarımıza uyduğunu da söylememiz lazım. Bu şartlarda bugün Kıbrıs’ın genelinde en kötü senaryo ile karşı karşıya değiliz. Ancak buna rağmen Güney’de 14,Kuzey’de de 3 can yitirildi. Tümünün yakınlarının acısını paylaşırken, bu sayının artmamasını temenni ediyorum.

Bunun yanında salgına karşı mücadelede gevşememek gerektiğine olan güçlü inancımı da vurgulamak isterim. Kıbrıs’ta olay bitmiş değildir. Şu an kontrolden çıkmış bir durum olmamakla beraber, rehavete kapılamayız. Panik yapmayalım ama tedbiri elden bırakmayalım.”

“İki taraf arasında ortak Sağlık Teknik Komitesi aracılığı ile iletişim, işbirliği ve dayanışmayı artırarak sürdürmekte kararlıyız” diyen Akıncı, “Bu anlamda hem sağlık uzmanları hem de Cumhurbaşkanlığı’ndaki arkadaşlarımla Sayın Anastasiadis’in ofisindeki yetkili kişiler arasında sürekli iletişim vardır. Ben de gerekli oldukça Sayın Anastasiadis ile daha önce de olduğu gibi teması sürdüreceğim.” Ifadesini kullandı.

Cumhubaşkanı Akıncı, “Bu salgının bize elbette öğreteceği çok dersler olacaktır inancındayım. Ama şimdi asıl odaklanmamız gereken toplumlar olarak “hayatta kalmak” ve “ayakta kalmak” olmalıdır. Adadaki toplumlar olarak hem ayrı ayrı kendi içimizde dayanışma içinde olmalıyız, hem de iki toplum olarak da birbirimizle dayanışma içerisinde hareket edebilmeliyiz.” Dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayicilerden maaş desteği ve yükümlülükleri erteleme talebi12 Nisan 2020 Pazar 15:21
  • Tatar: Kararı veren benim kabinemdir… Uygulamayı yapan Başbakanlıktır12 Nisan 2020 Pazar 15:18
  • YKP: Milliyetçilik sağlığa zararlıdır12 Nisan 2020 Pazar 14:25
  • Büyükyılmaz: "Akıncı hükümetten rol kapma peşinde"12 Nisan 2020 Pazar 14:24
  • YKP Genel Sekreteri Kanatlı:  "İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu! "12 Nisan 2020 Pazar 13:52
  • Tatar ortağı Özersay'ı yalanladı! "Herkese eşit maaş verilme gibi bir durum yoktur"12 Nisan 2020 Pazar 13:48
  • "Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor"12 Nisan 2020 Pazar 12:43
  • 84 sokağa çıkma yasağını ihlal12 Nisan 2020 Pazar 11:39
  • Argüden: Maske getirdim, Bakanlar Kurulu karar almıyor!12 Nisan 2020 Pazar 11:23
  • Dr. Şeherlioğlu'ndan UBP Milletvekili Öztürk'e sert eleştiri... "Senin Partin iktidar da değil mi?"12 Nisan 2020 Pazar 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti