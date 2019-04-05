Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayral’ı yeniden atadı

Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresi nedeniyle boşalan Kamu Hizmeti Komisyonu üyeliğine ise Sevilay Cangül’ü getirdi. Atamalar 8 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kamil Kayral ve Sevilay Cangül’ü bugün makamında kabul ederek görevlerini tevdi etti. Cumhurbaşkanı Akıncı Kamil Kayral’ın 6 yıl boyunca başarıyla görev yürüttüğünü ve toplumun her kesiminde güven yarattığını belirtti. Kayral’ı deneyimlerinden yararlanmak ve komisyonun kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını tamamlamasına fırsat vermek amacıyla bir kez daha aynı göreve getirmeyi uygun gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun hukuk ve adalet ilkelerine bağlılık ve tarafsızlığının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı başta Kamil Kayral olmak üzere tüm komisyon üyelerinin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak görev yapacaklarından kuşku duymadığını belirtti.

Kamil Kayral, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu kararından büyük onur duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın kendisine gösterdiği güven için teşekkür etti. Sevilay Cangül de atamadan dolayı Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek görevini layıkıyla yerine getirmek için çalışacağını söyledi.

KAMİL KAYRAL

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yeniden atanan Kamil Kayral, 15 Ağustos 1951 tarihinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa’da doğdu. Kayral, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1974 yılında mezun olduktan sonra 1975 yılında Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nde kamu görevine başladı. Daha sonra sırasıyla, İçişleri ve İskan Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, İskan Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğü, Çalışma ve İskan Bakanlığı Müsteşar Vekilliği, İskan Encümeni Başkan Vekilliği yapan Kayral, Haziran 2009’da İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. Kayral, Ağustos 2011’de yaş haddinden emekli oldu. Kayral 8 Nisan 2013’te Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı olarak atandı.

SEVİLAY CANGÜL

Sevilay Cangül Ankara Universitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonraTürk Ajansı-Kıbrıs (TAK)’ta mütercim tercüman olarak çalıştı. 1978’den itibaren devlet okullarında farklı liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda yüksel lisans yaptı.

Devlete bağlı mesleki teknik, ticaret lisesi, orta okul ve klasik liselerde öğretmenlik yaptı, 1995-1999 yılları arasında da devlet okullarında müdür yardımcılığı görevinde bulundu.

1999-2001 tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü görevini sürdürdü. British Council ve Oregon State Üniversitesi işbirliğinde tüm İngilizce öğretmenlerine yönelik proje geliştirdi. Sevilay Cangül Mart 2007 de emekli olduktan sonra YDÜ öğretim görevlisi alarak eğitmenliğe devam etti. Evli ve iki çocuk sahibidir. (BRT)