  • BIST 99.652
  • Altın 255,576
  • Dolar 5,6133
  • Euro 6,3216
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne katılarak, başarılı kulüplere ve sporculara ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkan ve yöneticileri olmak üzere, bütün sezon boyunca alın teri ve emeğiyle sonuca ulaşan sporcu, futbolcu, antrenör, hakem, kulüp yöneticisi, lig ve takımlara katkı koyan sponsorlar ve saha kenarlarında top toplayıcı çocuklara kadar herkesi canı gönülden kutladığını belirtti.

Bu yıl bir kaç futbol maçını izlediğini ve keyif aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, sahaların kalitesine ve izleyicilerin varlığına dikkat çekerek, bunun, geçmiş yıllara göre önemli bir noktaya ulaşıldığını gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Artık sahalarımızda kalite var ve bunları izleyen ciddi bir izleyici potansiyeli oluşmuş durumda. Bunun, gelecekte artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Futbolun birleştirici özelliğine vurgu yaparak, törene eski ve yeni Başbakan ile Cumhurbaşkanlarının katıldığına değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Futbolun en güzel tarafı bu; bizi birleştiriyor” diye konuştu. 

Bu birleştiricilik içerisinde devlette başlayan iyi işlerin mutlaka devam edeceğini kaydeden Akıncı, devlette devamlılık prensibinin iyi işlerin sürüp gitmesi için unutulmaması gerektiğini belirtti.

Herkesin talebinin gençlerin spor yapması, daha iyiye daha güzele gitmesi olduğunu dile getirerek, sporda başlayan iyi işlerin tamamlanması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Devletin hangi kademesinde olursak olalım elbirliği ile bunları desteklememiz lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen sezonda üstün başarı sergileyen kulüp ve sporcuları kutlayarak, gelecek sezonda da tüm gençlere ve kulüplere başarılar diledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 5 Temmuz 2019 Cuma05 Temmuz 2019 Cuma 09:41
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'05 Temmuz 2019 Cuma 09:37
  • Özersay:Görüşmeler artık kısır döngüye dönüştü05 Temmuz 2019 Cuma 09:17
  • Biray Hamzaoğulları isyan etti! Komite kuruldu, Diyorsunuz ki, "siz seçiniz?"05 Temmuz 2019 Cuma 00:25
  • TC KKTC Protokolünde ne var? El-SEN şeffaflık istedi!04 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
  • Tatar: Hükümet yatırımcıyı destekleyecek04 Temmuz 2019 Perşembe 16:58
  • Statükonun temsilcileri dört bir yandan federasyon tükendi/bitti diye açıklama yapıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 16:55
  • cso’ya konser salonu yapılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sürüyor04 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
  • Arda Erkan anısına uluslararası kıte surf etkinliği yapılıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
  • HP Milletvekili Çağatay: İlk günkü kararlılıkla ilerliyoruz04 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti