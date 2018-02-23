Cumhurbaşkanı Akıncı KISBÜ Rektörü’nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mustafa Tümer, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 5-7 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenlenecek olan II. Uluslararası KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı ve Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu hakkında bilgi verdi.

67 bildirinin sunulacağı sempozyum, KISBÜ, KIBATEK, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) işbirliğinde düzenlenecek.

BOZKURT KİTABINI SUNDU

Kabulde, ayrıca, Sempozyum Organizasyon Komitesi üyesi İsmail Bozkurt kısa bir süre önce yayımlanan “Zirköy’den Mermertepe’ye Kıbrıs’ta Direniş ve Mücahitlik Yılları” kitabını Cumhurbaşkanı’na Akıncı’ya sundu.