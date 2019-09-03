  • BIST 98.962
  • Altın 284,392
  • Dolar 5,7721
  • Euro 6,3185
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Cumhurbaşkanı Akıncı kitap fuarını ziyaret etti

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “VazgeçME” temasıyla bu yıl 32’ncisi düzenlenen Işık Kitabevi Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı kitap fuarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eşi Meral Akıncı’yla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen tarafından karşılanan Mustafa Akıncı, fuar etkinlikleriyle ilgili bilgi aldı, sanatçı, yazar ve kitapseverlerle sohbet etti.

“TOPLUMA SUNULAN ÖNEMLİ BİR HİZMET…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı burada yaptığı konuşmada, 32 yıldır her yıl kitap fuarı düzenleyen Işık Kitabevi’nin topluma çok değerli bir hizmet sunduğunu belirtti.

Akıncı, fuar kapsamında toplumsal sorunları irdeleyen paneller düzenlendiğini ve farklı görüşlerin özgür bir ortamda dile getirildiğini ifade ederek, “Işık Kitabevi Kitap Fuarı, kâr amacı gütmeyen, sosyal ve kültürel yanı ağır basan ciddi bir etkinliktir. Bu etkinliğin daha da yaygınlaşarak devam etmesini ve bizi ileriye taşımasını can-ı gönülden arzu ediyorum” dedi.

“KİTAP IŞIKTIR, AYDINLIKTIR, BİZLERİ ÇOK DAHA ÇAĞDAŞ KOŞULLARA TAŞIYACAK OLANDIR”

Kitap fuarına gençlerin katılımının her geçen sene daha da arttığını gözlemlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kitap ışıktır, aydınlıktır, bizleri çok daha çağdaş koşullara taşıyacak olandır” diyerek Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen’e ortaya koyduğu emeklerden ötürü teşekkür etti.

Halkın fuara ilgisinin artarak devam etmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle genç kuşakların kitap fuarına ilgisinin daha da artacağına inanç belirtti.

MERLEN: “KİTAPLARLA AYDINLIĞA ULAŞILIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kültüre destek veren bir siyasetçi olduğunu ifade eden Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yla birlikte kitap fuarına gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Kitaplarla aydınlığa ulaşılır, gerçekler bulunur” diye konuşan Merlen, özellikle gençlerin kulaktan duyma bilgiler yerine okuyarak, sorgulayarak ve araştırarak yetiştirilmesinin öneminin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercan'da bir saatlik uyarı grevi03 Eylül 2019 Salı 09:46
  • Rumlar Rusya’ya borcunu ödedi03 Eylül 2019 Salı 09:29
  • Şeyh Nazım’ın oğulları borcu kabul ediyor03 Eylül 2019 Salı 09:26
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (3 Eylül Salı)03 Eylül 2019 Salı 09:16
  • Amcaoğlu, KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu02 Eylül 2019 Pazartesi 22:20
  • Barışı Yaratacak Olan, Halkların Sokaktan Yükselen İradesidir02 Eylül 2019 Pazartesi 22:14
  • Saner: Elektriği kesmek tamamen siyasi çıkar amaçlıdır02 Eylül 2019 Pazartesi 19:20
  • Rum Yönetimi’nin verdiği “Altın Pasaportlar” için yeni kriterler02 Eylül 2019 Pazartesi 19:07
  • Güzelyurt ve Lefke'de elektrik kesintisi02 Eylül 2019 Pazartesi 18:57
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu'dan Akıncı- Lute görüşmesi sonrası açıklama02 Eylül 2019 Pazartesi 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti