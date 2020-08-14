  • BIST 1.084
  • Altın 461,187
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7147
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAToplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve görevlerine yeni atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Kemal Balta’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Kemal Balta’ya yeni görevlerinde  başarılar diledi.

Görüşmede, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Dağman ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam da hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avukat Ayşe Öztabay: “Kayıtların silinmesi başlı başına bir suçtur.”14 Ağustos 2020 Cuma 16:36
  • “Yoklama kaçağı ve bakaya durumundakiler bedelli hakkından yararlanabilecek”14 Ağustos 2020 Cuma 16:21
  • Telefoncunun tanıttığı İphone'ı çaldı14 Ağustos 2020 Cuma 16:15
  • Sonüstün’den Hükümete Ekonomik ve Covid-19 eleştirisi14 Ağustos 2020 Cuma 16:07
  • Bakan Evren: “Önceliğimiz, Turizm sektörünün ayakta kalabilmesini sağlamak”14 Ağustos 2020 Cuma 16:03
  • Uyuşturucu madde ile yakalanan şahısa 4 gün ek tutukluluk14 Ağustos 2020 Cuma 15:56
  • Uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandı14 Ağustos 2020 Cuma 15:53
  • Sahte evrak düzenleyenler teminatla serbest14 Ağustos 2020 Cuma 15:48
  • Ekonomik Örgütler Platformu’ndan ‘Öğrenci Dostu Ada’ projesine destek14 Ağustos 2020 Cuma 15:39
  • ‘Pandemi Sonrası Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli’ düzenlendi14 Ağustos 2020 Cuma 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti