  • BIST 106.904
  • Altın 270,531
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkara Evi’ni ziyaret etti

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 yıl önce Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı olduğu dönemde restore ettirip hizmete koyduğu Lefkara Evi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkara Evi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, ‘Bugün Çayırova’da Lefkara Evi’ni ziyaret ettik. 20 yıl önce Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı olduğum dönemde restore ettirip hizmete koyduğumuz bu bina daha sonraki dönemde uzun zaman atıl kaldıktan sonra bir kaç yıl önce yeniden devreye girdi. Kadınlarımızın el emeği göz nuru Lefkara işlerinin sergilendiği bu mekan turist gruplarının düzenli ziyaret edecekleri yerler arasına dahil edilmeli...’ ifadelerine yer verdi.

AKINCI, YILIN KÜLTÜREL ÜRETİM YAPAN KADIN GİRİŞİMCİSİ HAYRİYE KANDİLİ’Yİ ZİYARET EDEREK KUTLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün ayrıca, Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi, Kandili Ekmek Fırını Sahibi Hayriye Kandili’yi ziyaret ederek kutladı. Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bugün, Karpaz’da olduğumuzda uğramadan geçmediğimiz Kandil’e de gittik. Gidişimiz sadece kafes ve bulla ( zeytinli hellimli karması ) almak için değildi. Hayriye hanımı kültürel üretim dalında yılın girişimci kadını ödülünü aldığı için de kutlamaya gittik. Onun  şahsında tüm girişimci kadınlarımızı kutluyorum . Bu arada emeğinin ürünü sıcak bulla harikaydı...”

CUMHURBAŞKANI, MEHMETÇİK’İ ZİYARET EDEREK YURTTAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mehmetçik’i de ziyaret ederek. spor kulübünde yurttaşlarla iç sorunların yanında Kıbrıs konusu ve Berlin’deki üçlü görüşmeyle ilgili sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, paylaşımında “Bugün son durak Mehmetçik’ti.. Spor Kulübü’nde yurttaşlarla sohbet ettik. İç sorunların yanında ana konu  kuşku yok ki Kıbrıs ve özellikle Berlin toplantısının değerlendirilmesi oldu; yurttaşlarımız olan bitenin farkında; sordular, yorum yaptılar, görüşlerini ifade ettiler. Canlı bir sohbet oldu. Misafirperverlikleri ve katılımları için hepsine teşekkür ediyorum...” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de elektrik kesintisi26 Kasım 2019 Salı 11:29
  • UniteCyprusNow, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne mektup gönderdi25 Kasım 2019 Pazartesi 10:59
  • Bafra'da iğrenç tecavüz olayı! 12 Yaşındaki yeğenine...24 Kasım 2019 Pazar 21:07
  • İskele'de sahtekarlıkla 165,000 dolar para temini24 Kasım 2019 Pazar 20:51
  • İskele’de Öğretmenler Günü yemeği düzenlendi23 Kasım 2019 Cumartesi 15:29
  • İskele-Karpaz Anayolunda Yol Bakım Onarım Çalışması Var22 Kasım 2019 Cuma 18:30
  • Zabıta Birimine bağlı araca yerleştirilen Mobil Kamera devrede21 Kasım 2019 Perşembe 11:52
  • Çayırova'da 'Lefkara Nakış Günü' etkinliği düzenleniyor20 Kasım 2019 Çarşamba 15:02
  • İskele’de ‘Alo Çöp’ aracı devreye girecek19 Kasım 2019 Salı 16:05
  • Karpaz'da Ani ve Gayri Tabii Ölüm19 Kasım 2019 Salı 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti