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Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke’de Aplıç Sınır Kapısı’nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke’de Aplıç Sınır Kapısı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke’de Aplıç Sınır Kapısı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke’de 12 Kasım’da açılan Aplıç Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Akıncı, ziyaret sırasında basına yaptığı açıklamada, Aplıç’ı, açıldıktan sonra ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, “Çok küçük eksiklikler dışında her şey tamamlanmış.

Donanımlar da tamamlanıyor. Lefke’ye ve bölgeye hayırlı olsun” dedi. Geçişlerle ilgili bazı verileri de basınla paylaşan Akıncı 12 Kasım 2018 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında Aplıç’tan 2 bin 543 Kıbrıslı Rum ile bin 834 üçüncü dünya vatandaşının kuzeye, 2 bin 614 Kıbrıslı Türkün de güneye geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaz aylarında geçişlerin daha da artacağına inanç belirtti. Akıncı, yarın da Aplıç ile eş zamanlı açılan Derinya Sınır Kapısı’nı ziyaret edecek.

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