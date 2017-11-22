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Cumhurbaşkanı Akıncı, Londra temaslarına bugün başlıyor

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Londra temaslarına bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere gittiği Londra’daki temaslarına bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı bugün, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın akşam İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleri ile ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alınacağı konferansta bir araya gelecek. Konferans, Londra saati ile 19.00'da başlayacak ve Wood Green Grand Palace'ta yer alacak.

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