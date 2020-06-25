Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa Açık Pazarında Esnaf Ve Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa açık pazarında esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, esnafla ve pazardaki yurttaşlarla sohbet eden Akıncı, "Üreticilerimizin emek ve alın teriyle ürettiklerini tüketicilerle buluşturduğu Mağusa açık pazar yeri eski günlerdeki gibi olmasa da, yine de canlı bir görünümdeydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha iyi daha güzel günlere tedbiri elden bırakmadan hep beraber ulaşılacağını belirtti.