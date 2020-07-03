  • BIST 115.541
  • Altın 392,033
  • Dolar 6,8604
  • Euro 7,7161
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa Çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla biraraya geldi

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa Çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, tarihi çarşıda çok sayıda iş yerinin kapalı olduğunu, açık olan işletmelerin ise iş yapamaz durumda olduğunu gözlemlediğini belirten Akıncı, “Mağusa çarşısının da maalesef Lefkoşa ve Girne çarşılarından farkı yok. İş yerlerinin çoğu kapalı. Açık işletmeler ise çoğu günü siftahsız kapatmaktan şikayetçi. Mağusa esnafının genel beklentisi geçen yıl Derinya kapısının açılmasıyla yaşanan canlılığa en erken zamanda yeniden ulaşmak” dedi. 

Mağusa Suriçi esnafı da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Eski Eserler Dairesi ile Vakıflar İdaresi’nin pandemi dönemi ekonomik önlemleri çerçevesindeki farklı kira uygulamalarının yarattığı karmaşanın giderilmesi” yönündeki şikayetlerini de iletti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hurda hırsızlığı yapmıştı...Teminatı ödeyemeyince tutuklandı25 Haziran 2020 Perşembe 17:12
  • Gazimağusa’da Bir Kişi Hintkeneviri Tasarrufundan Tutuklandı24 Haziran 2020 Çarşamba 17:37
  • Araçtan 15 gram sentetik uyuşturucu çıktı18 Haziran 2020 Perşembe 16:35
  • Mağusa'da kulaklık çaldı, tutuklandı18 Haziran 2020 Perşembe 15:57
  • Gazimağusa’da uyuşturucu...4 tutuklu14 Haziran 2020 Pazar 15:25
  • Gazimağusa’da Uyuşturucudan 4 Tutuklu13 Haziran 2020 Cumartesi 19:25
  • Hasan Güray Son Yolculuğuna Uğurlandı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:36
  • Sivil Savunma'dan Mağusa Tıp Merkezi'nde tatbikat...10 Haziran 2020 Çarşamba 16:23
  • Gazimağusa'da yangın!07 Haziran 2020 Pazar 17:48
  • Gazimağusa Palm Beach Halk Plajı belirlenen kurallar çerçevesinde açıldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti