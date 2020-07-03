Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa Çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, tarihi çarşıda çok sayıda iş yerinin kapalı olduğunu, açık olan işletmelerin ise iş yapamaz durumda olduğunu gözlemlediğini belirten Akıncı, “Mağusa çarşısının da maalesef Lefkoşa ve Girne çarşılarından farkı yok. İş yerlerinin çoğu kapalı. Açık işletmeler ise çoğu günü siftahsız kapatmaktan şikayetçi. Mağusa esnafının genel beklentisi geçen yıl Derinya kapısının açılmasıyla yaşanan canlılığa en erken zamanda yeniden ulaşmak” dedi.

Mağusa Suriçi esnafı da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Eski Eserler Dairesi ile Vakıflar İdaresi’nin pandemi dönemi ekonomik önlemleri çerçevesindeki farklı kira uygulamalarının yarattığı karmaşanın giderilmesi” yönündeki şikayetlerini de iletti.