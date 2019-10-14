  • BIST 94.364
  • Altın 284,337
  • Dolar 5,9300
  • Euro 6,5362
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cumhurbaşkanı Akıncı Maraton’a katılacak

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na katılacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı Maraton’a katılacak

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek, Maraton için kayıt yaptırdı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya maratona katılım numaralarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her yıl önemli bir toplumsal ihtiyacı karşılamak için yapılan Maratonun bu yıl en güzel amaç olan çocuklar için gerçekleştirileceğine işaret ederek, bu amaç için katkı koyacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Harmancı’yı tebrik eden Akıncı, ilk düzenlendiği günden itibaren maratona destek verdiğini, bu yıl altıncı kez Maratona katılacağını kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, desteğinden ve katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti ve bu yılki maratonun elde edilecek gelirinin çocuk merkezi ve kreş için kullanılacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patates ekimi yapılan arazilerin bildirimi için yarın son gün14 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
  • Trafik denetimleri: Bin 191 sürücüye ceza14 Ekim 2019 Pazartesi 16:27
  • KTÖS: Sayın Akıncı nezdinde yapılan saygı sınırlarını aşan, TC yetkililerine yaptıkları hakaretleri aynen iade ederiz14 Ekim 2019 Pazartesi 16:23
  • Soğuk hava ve sağanak yağmur geliyor14 Ekim 2019 Pazartesi 16:19
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı14 Ekim 2019 Pazartesi 16:14
  • DP'den Barış Pınarı Harekatı'na destek14 Ekim 2019 Pazartesi 16:12
  • UniteCyprusNow savaş çıkırtkanlığını kınar14 Ekim 2019 Pazartesi 16:01
  • Akıncı: Haksız ve yaralayıcı ifadeleri sahiplerine iade ediyorum14 Ekim 2019 Pazartesi 15:53
  • "Umarım bu açıklama ve kamplaşmanın nedeniseçim değil!"14 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
  • "Herkes kullanığı kelimelere özen göstermeli"14 Ekim 2019 Pazartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti