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Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'te temsil edilen siyasi partileri kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanları ve temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'te temsil edilen siyasi partileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıya, Başbakan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. 

Toplantıda Ataoğlu'na DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da eşlik etti. 

Toplantıya Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu  özel temsilci Erhan Erçin ve Sözcü Barış Burcu da katıldı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın siyasi partiler, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri ile yapacağı bilgilendirme toplantıları yarın da devam edecek. 
 
25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına bugün Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle başlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın sabah Belediye Başkanlarını, öğleden sonra ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeyen siyasi partileri bilgilendirecek. 

Akıncı, 6 Aralık Cuma sabahı Sivil Toplum Örgütleri ile yapılacak toplantının ardından 7 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da da muhtarları bilgilendirecek. 

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