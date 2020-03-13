  • BIST 95.717
  • Altın 317,084
  • Dolar 6,3075
  • Euro 7,0089
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'teki Siyasi Partilerin Başkan Ve Temsilcileriyle Görüşüyor

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'teki Siyasi Partilerin Başkan Ve Temsilcileriyle Görüşüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'teki Siyasi Partilerin Başkan Ve Temsilcileriyle Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs konusunda ülkedeki son durumu görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi’nde  temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcileriyle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çağrısı üzerine saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığında  gerçekleştirilen toplantıya, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Yenal Senin, DP Genel Başkanı adına Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın toplantı sonrasında  açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendini evde karantinaya aldı, sosyal medyadan haber verdi13 Mart 2020 Cuma 17:12
  • Gazimağusa’da Uyuşturucu Tasarrufundan İki Kişi Tutuklandı13 Mart 2020 Cuma 16:53
  • CTP daha büyük bir karantina merkezi yapılması çağrısında bulundu13 Mart 2020 Cuma 16:52
  • KTGB, Bay-Sen ,Basın-Sen'den ortak açıklama:Halka basın aracılığı ile verilmek istenen mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermek daha doğru13 Mart 2020 Cuma 16:38
  • Telekomünikasyon Dairesi'nden önemli duyuru13 Mart 2020 Cuma 16:29
  • Corona virüs semptomları nelerdir? Covid-19’u alerji, grip ve nezleden nasıl ayırabiliriz?13 Mart 2020 Cuma 16:23
  • Gönyelide işyeri, Yenikent'ye ev yangını13 Mart 2020 Cuma 16:14
  • Basın-Sen Gazeteciler İçin Öneri Listesi Hazırladı13 Mart 2020 Cuma 16:05
  • Başbakan Tatar 30'a Yakın Banka Üst Düzey Yetkilisi İle Bir Araya Geldi13 Mart 2020 Cuma 16:01
  • Telekomünikasyon Dairesi Borç Nedeniyle Bu Ay Kesinti Yapmayacak13 Mart 2020 Cuma 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti