Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis’teki siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 Nisan’daki liderler yemeği öncesinde bugün, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.
Toplantıya Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nden herhangi biri katılmadı.
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