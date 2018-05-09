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Cumhurbaşkanı Akıncı, müşavirlikle ilgili düzenlemeleri içeren yasayı imzaladı

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Cumhurbaşkanı Akıncı, müşavirlikle ilgili düzenlemeleri içeren yasayı imzaladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, müşavirlikle ilgili düzenlemeleri içeren yasayı imzaladı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasayı imzaladığını açıkladı. Akıncı, “Başsavcılık, yasanın bu haliyle bir engel taşımadığı yönünde görüş verdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşmesi 12.30’da sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeden sonra başbakan ve bakanlar açıklama yapmadı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasayı onayladığına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

Akıncı, Yedidalga’daki doğal afet ve yurt dışı temsilciliklerine yapılacak atamalar konularının da bugünkü toplantıda ele alındığını belirtti.

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