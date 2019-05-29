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Cumhurbaşkanı Akıncı müzakere sürecindeki durgunluğu değerlendirdi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetiminin tutumu nedeniyle müzakere sürecinin büyük bir durgunluk sürecine girmesine rağmen hayatın da devam ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı müzakere sürecindeki durgunluğu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu nedenle her alanda daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için mücadelenin sürmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir etkinlikte müzakere süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akıncı, Rum liderliğinin çözüm yönünde ortaya talep ve istek koyamamasının son iki yılda müzakere sürecini çok büyük bir durgunluğa ittiğini dile getirdi.

Akıncı,“ Rum liderliğinin çözüm yönünde ortaya talep ve istek koyamamaları son iki yılda müzakere sürecini çok büyük bir durgunluğa itti. Ama yaşam devam ediyor her zaman söylediğimiz gibi dolayısıyla biz her geçen gün her alanda daha da iyiyi daha güzele gitmek için mücadelemizi sürdürmek durumundayız. Kültür sanat alnındaki etkinliklerimiz de bunun, çok önemli ve değerli bir parçasıdır” dedi.

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