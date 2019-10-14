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Cumhurbaşkanı Akıncı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı: Vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı

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Cumhurbaşkanı Akıncı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı: Vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı
Cumhurbaşkanı Akıncı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı: Vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı

Akıncı'nın ifadelerinin de yer aldığı Alçı'nın HaberTürk'teki köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:  

 Akıncı’ya diyalog ve diplomasiden ne kast ettiğini sordum. “Sorunun çözümü için PKK-YPG ile diyalog mu öneriyorsunuz?” dedim.

 

“Hayır, kastım PKK filan değil. Türkiye ile Suriye arasında en kısa zamanda diyalog ve diplomasi kanalları açılsın istiyorum. Yalnızca Suriye değil AB ile Mısır ile de öyle. Ben diplomasi ve diyaloğun gücüne inanıyorum. Bu yalnızca bu mesele ile sınırlı değil. Yoksa terör örgütleri ile görüşsün vs. demiyorum. Zaten onu diyecek konumda da değilim” diye konuştu.

Akıncı’nın sözlerinin arkasında kuvvetli bir şekilde durduğunu gördüm. Kendi bakış açısı ve bugüne kadar söyledikleri ile tutarlı bir çizgi bu. Ancak şu cümlesini çok önemsedim ve içeriğinde bir özeleştiri sezdim...

“Türkiye’deki atmosferi Buradan çok iyi anlamak imkansız. O duygu seli içinde bizim vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı Nagehan Hanım.”

Sayın Akıncı’nın bu sözle önemli bir tespit ve özeleştiri yaptığını düşünüyorum.

Akıncı KKTC siyasetinde eski bir isim. 28 yaşında Lefkoşa’nın ilk seçilmiş belediye başkanı olmuş, bu görevi 14 yıl yürütmüştü. Daha sonra milletvekilliği, parti başkanlığı ve başbakan yardımcılığı yaptı.

Türkiye’ye ‘ana vatan’dan ziyade eşitlik temelinde bakıyor, hatırlarsanız göreve geldiğinde yavru vatan değil, kardeş vatan diyerek yine tepkileri üzerine çekmişti. Ancak kendi siyasi görüşü çerçevesinde tutarlı bir çizgi izlediğini de teslim etmemiz gerek.

Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Ambargo kararları ve tehditler art arda geliyor, bu nedenle doğal olarak milletçe hassaslaştık ancak her görüşün ifade edilebildiği bir ortamın korunmasının hepimizin faydasına olacağına inanıyorum.

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