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Cumhurbaşkanı Akıncı Pakistan’da

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Cumhurbaşkanı Akıncı Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı dün adadan ayrılışı öncesi Ercan Havalimanı’nda müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akıncı, son günlerde ‘Akıncı müzakere masanı bırakıp gidiyor ‘gibi bir algı yaratılmak istendiğini ifade ederek, “Biz Kimseye bilgi vermek mecburiyetinde değiliz, yada birinden izin istemek durumunda değiliz”dedi.

Akıncı ENOSİS plebisitinin okullarda kutlanması kararı sonrası yaşanan sürece değinerek, ‘yaşananları, hayret, üzüntü ve ibretle izliyorum, yapılan bu yanlışın hafife alınmaya çalışılması, bizim müzakere masasını terk ettiğimiz ve Türkiye’deki referandumun gerekçe gösterilmesi inanılır gibi değildir. Daha önce de söyledim, Referandum ile ilgili söylemler gereksizdir. Türkiye’nin böyle bir talebi yoktur ve olmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı asıl zaman isteyenin Rum lider Nikos Anastasiadis oluğuna da vurgu yaparak, Anastasiadis’in son günlerde yaptığı söylemlerin, kendisine cevap vermeye yönelik görünse de, kiliseyi ve Rum cephesini tatmin etmeye yönelik unsurlar içerdiğini kaydetti.

Rum liderliğinden son günlerde yapılan açıklanmalarda Kıbrıs Türk tarafının küçümsendiğine işaret eden Akıncı, “Ne kadar yaratıcı adımlar attığımızı, Türk tarafının yeri geldiğinde gerekli inisiyatifi aldığını gördüler. BM de bunu kabul ediyor ama Rum tarafı yine bütün meseleyi Türkiye’ye dayandırıyor” dedi.

Akıncı, “Müzakere masası çöktü, dağıldı demek yanlış olur, şu anda aklıselimin galip gelmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde de buldu.

Rum tarafının da bu adımları atması gerektiğini söyleyen Akıncı, Yunanistan ve Türkiye’nin de taraflara yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Bu konunun, yaz aylarının gelmesiyle daha da zora gireceğini fark etmeleri gerektiğine işaret eden Akıncı, “Adım atacaklarsa bir an evvel atmalıdırlar. Bizim beklentimiz budur” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, İslamabad’daki 22. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısı ve 13. EİT Zirve Toplantısı’na ilişkin programlara katılıyor.

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