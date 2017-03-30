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Cumhurbaşkanı Akıncı: "Pazar akşamı yol haritasının belirlenmesi şart"

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Cumhurbaşkanı Akıncı: "Pazar akşamı yol haritasının belirlenmesi şart"
Cumhurbaşkanı Akıncı, ngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen’i kabulu sonrası basın toplantısı düzenledi.

Detay Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunarak Pazar akşamı Rum lider Anastasiadis’le sosyal içerikli yemek buluşmasında, önümüzdeki dönemin yol haritasının belirlenmesinin şart olduğunu dile getirdi. Müzakere sürecinde yeni metodoloji türüne geçileceğini belirten Akıncı, BM’nin mekik diplomasisinin arttırması gerektiğinin altını çizdi.

REFERANDUM İDDİALARINI YANITLADI

Toplantı sırasında basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum basınında çıkan ve gündeme bomba gibi düşen “eylülde referandum” iddialarına da değinerek, “Referanduma nerden gittiler? Maalesef 2016 hedefimizi gerçekleştiremedik. Eğer gerçekleştirebilseydik, bu dedikleri olabilirdi. Şu an o noktada değiliz” ifadelerini kullandı.

DERİNYA VE APLIÇ KAPILARINA DEĞİNDİ

Derinya ve Aplıç kapılarına da değinen Akıncı, Türk tarafında sınır kapısının açılması için gereken adımların tamamlanmak üzere olduğunu fakat Rum tarafında halen asfaltlama çalışmalarının bile başlamadığını vurguladı.

Ayrıntılar birazdan…

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