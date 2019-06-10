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Cumhurbaşkanı Akıncı Piyanist Rüya Taner İle Yılmaz Taner’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı Piyanist Rüya Taner İle Yılmaz Taner’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Piyanist Rüya Taner İle Yılmaz Taner’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte 23'üncü Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin açılış konserini veren Piyanist Rüya Taner ile Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Genel Koordinatörü Yılmaz Taner’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rüya Taner ile Yılmaz Taner ziyarette yakın zamanda yaptıkları çalışmalar ve gelecek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Eylül ayı sonuna kadar yurt dışı konser programı hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi veren Rüya Taner, Letonya, Finlandiya ve İtalya’da konser vereceğini söyledi. 

Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Genel Koordinatörü Yılmaz Taner de, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali hakkında bilgi aktardı.

Bir sonraki festivalin daha farklı bir şekilde gündeme getirilmesi düşüncesini de ifade eden Yılmaz Taner, ilgi ve katkılarından dolay Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

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