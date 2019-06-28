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Cumhurbaşkanı Akıncı, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Polis örgütünün kuruluşunun 55’inci yılı ve Polis Haftası kapsamındaki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, 30 Haziran’daki kuruluş günü kokteyline davet etti.

Görüşmede, polis örgütündeki eksik kadrolar konusu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki asayiş konusunun en önemli sorunlar arasında yer almaya başladığını belirterek, yurttaşlar arasında tedirginlik yaşandığını ifade etti.

Polis Genel Müdürlüğü’nde iyi giden işler olduğu gibi, olumsuz durumların da söz konusu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi gitmeyen durumlarla ilgili mazeretlerin ortadan kaldırılması, eksik kadroların tamamlanması yönünde çalışmaların hızla yapılması gerektiğini vurguladı.

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