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Cumhurbaşkanı Akıncı, Sadıkoğlu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Sadıkoğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sadıkoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı 1 Nisan’da düzenlenecek olan “3. Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğine davet etti.

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