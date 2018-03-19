Cumhurbaşkanı Akıncı, Sadıkoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı 1 Nisan’da düzenlenecek olan “3. Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğine davet etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı 1 Nisan’da düzenlenecek olan “3. Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğine davet etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.