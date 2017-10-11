Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlık örgütlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Diş Tabipler Odası Başkanı Ahmet Özant ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Sıla Usar İncirli’den oluşan heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede sağlık alanında yaşanan sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verildi ve sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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