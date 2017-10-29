Cumhurbaşkanı Akıncı Salı günü imzalayacak

Akıncı, imzadan önce siyasi parti başkanları ile görüşecek...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Seçim ve Halk Oylaması Yasa Tasarısı'nı Salı günü imzalayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Salı gün Meclis’teki Parti Liderleri, Meclis Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı’nın da çağrılacağı toplantının ardından, Seçim yasasını imzalayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Seçim yasası ile ilgili hukuki incelemeler büyük oranda tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı olarak bu yasayla ilgili herhangi bir geciktirme niyetimiz söz konusu değil. Ancak neyi imzaladığımızdan emin olmak istiyoruz” Diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın İstanbul Yedi Tepe Üniversitesi’nin yeni akademik yılının açılışında vereceği “Dünden Bugüne Kıbrıs” konulu konferansa katılmak için İstanbul’a hareket etti.

Akıncı hareketinden önce Ercan Havaalanında basın açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasına, Türk ulusunun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başladı. Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her geçen gün gelişerek büyümesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Akıncı, Atatürk ilkelerini içselleştiren ve bunu hiçbir zorlamayla yapmyan Kıbrıs Türk halkının, kendi devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de demokratik, Laik, çağdaş ve çoğulcu bir yapıda yoluna devam etmesinin en büyük çabası olduğunu belirtti.

Konuşmasında seçim yasası konusuna da değinen Akıncı, yasa ile ilgili hukuki incelemelerin büyük oranda tamamlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı olarak bu yasayla ilgili herhangi bir geciktirme niyetimiz söz konusu değil. Ancak neyi imzaladığımızdan emin olmak istiyoruz” Diye konuştu.

Salı gün, Meclis’teki Parti Liderleri, Meclis Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı’nın da çağrılacağı bir toplantı yaparak, bu konuda istişarelerde bulunmak istediğini belirten Akıncı, daha sonra ise, Seçim yasasını imzalayacağını söyledi.

19 Milletvekilinin artık Kıbrıs’ta Federasyonun bir çözüm seçeneği olmasına ilişkin hazırladıkları karar önerisi konusun da değinen Akıncı, milletvekillerinin yasa önerisi veya karar önerisi de hazırlayabileceklerini belirtti.

Ancak Kıbrıs sorununun eskiden beri Cumhurbaşkanlığı makamının yürüttüğü bir konu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Böylesi önemli bir kavşakta ve bu kadar radikal bir görüş içeren önerinin Cumhurbaşkanlığı makamıyla herhangibir temas yapılmadan Meclisten geçirilmek istenmesi çok uygun bir davranış değildir diye değerlendiriyorum. Bu konuda malesef fikrimizi soran olmadı.”diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının Kıbrıs sorunuyla ilgili çalışmaları yürütürken, bunu halktan aldığı onay ile yürütüğünü anımsatan Akıncı, kendisinin de müzakereleri bugüne kadar halktan aldığı yetki ile yürüttüğünü söyledi.

“Bu konuyu bir kaç oy farkıyla mecliste ortadan kaldırmak kolay bir iş değildir diye değerlendiriyorum” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu tarz yaklaşımların Kıbrıs’ın geleceğine faydası olmayacağını kaydetti.

Akıncı, burada önemli olanın, alınan kararların ötesinde, bunların uygulama alanı bulup bulmayacağı olduğuna dikkati çeketi.

Mustafa Akıncı, bundan sonraki sürecin önemli olduğuna vurgu yapan Akıncı, bu süreci ilgili taraflarla ve halkla istişare içerisinde yürüteceklerini belirtti.

Koşullar el verdiği zaman referanduma da gidilebileceğini ifade eden Akıncı, “İçinden geçtiğimiz süreç, acele etmeden, serinkanlılıkla davranılması gereken bir süreçtir” diye konuştu.