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Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi partileri bilgilendiriyor

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri konusunda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi partileri bilgilendiriyor

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Akıncı'ya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Özel Danışmanı Jane Hol lLute ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği görüşmede Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik ediyor.

 

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