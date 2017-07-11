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Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı sonrası, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Saat 11.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda başlayan toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz; Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Dektaş ile DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman ile CTP Milletvekili Erkut Şahali; Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katılıyor.

Toplantıda Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Siyasi İşler Danışmanı Meltem Onurkan Samani de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sonuçsuz kalan konferans sonrasında müzakere heyetiyle Crans Montana ve Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı toplantıların ardından, ilk bilgilendirme ve değerlendirme toplantısını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber ile yapmıştı.

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