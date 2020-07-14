Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bugün Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklama yapacağı öğrenildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bugün Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklama yapacağı öğrenildi.
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