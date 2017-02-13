Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklama yapması bekleniyor.
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