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Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklama yapması bekleniyor.

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